La Liguria autorizza le immissioni di trote nei corsi d’acqua regionali

GENOVA (ITALPRESS) – La giunta regionale ha approvato la delibera che autorizza, in attesa di un provvedimento ministeriale che individui le specie ittiche di acqua dolce qualificate come autoctone, le immissioni di trote nei corsi d’acqua liguri, con le modalità di gestione previste dalla carta ittica regionale ai sensi della l.r 8/2014.

“Un via libera importante per tutti gli amanti della pesca sportiva – spiega il consigliere delegato allo Sviluppo economico e alla Pesca sportiva – In questo modo consentiamo ai molti appassionati, in attesa della conclusione dell’iter parlamentare di proroga dei termini previsti dal comma 837bis dell’articolo 1 della legge 234/2021, di riprendere un’attività che si era bruscamente interrotta il 31 marzo del 2025, scongiurando le ricadute negative sull’indotto socio-economico e sul turismo outdoor connesso alla pesca ricreativa e sportiva, con particolare riguardo alle aree interne della nostra regione”.

