La legge Pratobello inizia il proprio iter al Consiglio regionale della Sardegna

CAGLIARI (ITALPRESS) – Settimana densa di appuntamenti per le Commissioni del Consiglio regionale, chiamate a esaminare provvedimenti che spaziano dal Comparto unico alla riforma della Protezione civile, fino alla proposta di legge di iniziativa popolare “Pratobello 24“. E proprio la Pratobello debutterà nel palazzo di via Roma mercoledì 4 marzo, alle 10:30, nella seduta congiunta della Commissione Ambiente e della Commissione Attività produttive, che esamineranno per la prima volta il testo che nel 2024 era stato protagonista di un’importante mobilitazione di associazioni e cittadini contro la speculazione energetica. La Pratobello riguarda disposizioni urbanistiche sull’insediamento di impianti fotovoltaici industriali a terra ed eolici terrestri, con recepimento di principi e obblighi di tutela e valorizzazione previsti da programmi sovranazionali, nazionali e regionali. Sono previste diverse audizioni: alle 10:30 sarà ascoltata una rappresentanza del Comitato promotore Pratobello 24, mentre dalle 11:30 interverranno delegazioni di vari comitati territoriali impegnati nella difesa del territorio, tra cui quelli di Uta, Gallura, Sarcidano, Nuoro, Alghero e della Nurra.

I lavori riprenderanno nel pomeriggio, alle 15:30, per la prosecuzione delle audizioni. Per quanto riguarda gli altri appuntamenti della settimana, martedì 3 marzo alle 10:30 la Commissione Autonomia si riunirà con all’ordine del giorno la proposta di legge 182, che introduce modifiche e integrazioni alla normativa regionale sull’attuazione del Comparto unico di contrattazione collettiva della Regione e degli enti locali. I lavori della Commissione proseguiranno giovedì 5 marzo, alle 10:30, in seduta congiunta con la Commissione Ambiente. In programma l’audizione della Rappresentanza regionale del volontariato di protezione civile sul Disegno di legge 172, dedicato alla disciplina del Sistema regionale di protezione civile. Al termine della seduta congiunta, la Commissione Attività Produttive proseguirà con l’esame delle proposte di legge n. 22-98-111, dedicate agli interventi per la valorizzazione della coltura del mandorlo.

– foto di repertorio ufficio stampa Consiglio Regionale della Sardegna –

(ITALPRESS).