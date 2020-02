La Lazio batte il Bologna per 2-0 e vola in testa al campionato. Nell’anticipo della ventiseiesima giornata sono i biancocelesti a conquistare i tre punti, grazie ai gol di Luis Alberto e Correa, che valgono il sorpasso a +2 (62 punti) ai danni della Juventus. I ragazzi di Inzaghi trovano la vetta della classifica per la prima volta in stagione sfruttando il rinvio di cinque gare, per emergenza coronavirus, tra cui spicca lo scontro diretto tra Juventus e Inter. Vantaggio al 18′ con Luis Alberto che dal limite dell’area trova una precisa conclusione col destro a fil di palo e raddoppio, tre minuti più tardi, a firma di Correa proprio su assist dello spagnolo. Da annotare per gli ospiti due reti annullate giustamente al Var: una per gol di braccio di Denswil e una per fuorigioco di Palacio sul gol di Tomiyasu. Quarto successo consecutivo per la Lazio, il diciannovesimo in campionato e tabù Bologna spezzato (ultima vittoria sui rossoblù all’Olimpico il 22 agosto 2015). La squadra di Mihajlovic, invece, incassa la seconda sconfitta nelle ultime tre gare e rimane inchiodato in decima posizione a quota 34 punti.

(ITALPRESS).