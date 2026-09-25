La Guardia di Finanza scopre stabilimento balneare abusivo nel Cosentino, una denuncia

COSENZA (ITALPRESS) – I militari della Guardia di Finanza, nell’ambito di un servizio di controllo sul demanio marittimo, hanno deferito all’Autorità giudiziaria il titolare di uno stabilimento balneare di Cariati, nel Cosentino, per violazioni in materia di occupazione abusiva di demanio marittimo e realizzazione di innovazioni non autorizzate.

I controlli della Sezione Operativa Navale di Corigliano-Rossano hanno accertato l’occupazione abusiva di circa 360 metri quadrati di area demaniale, dove erano stati collocati 40 ombrelloni e 80 lettini, per un valore complessivo di circa 15 mila euro. Le attrezzature sono state sequestrate e l’area restituita alla libera fruizione dei bagnanti.

Gli ulteriori accertamenti hanno inoltre permesso di individuare opere e manufatti realizzati senza i necessari titoli autorizzativi, tra cui un deposito, un’area pavimentata in calcestruzzo e una pergola ombreggiante, su una superficie di 319,70 metri quadrati, anch’essi sottoposti a sequestro.

– Foto GDF –

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