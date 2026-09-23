Sequestrati a Crotone 13 mila litri di gasolio annacquato

CROTONE (ITALPRESS) – Un distributore di carburante di Crotone è finito al centro di un intervento della Guardia di Finanza dopo una serie di segnalazioni presentate da automobilisti che avevano riscontrato gravi danni meccanici alle proprie vetture subito dopo il rifornimento. Gli accertamenti delle Fiamme Gialle hanno portato al sequestro probatorio di due cisterne contenenti gasolio destinato alla vendita e di otto colonnine di erogazione. Attraverso verifiche tecniche, i finanzieri hanno rilevato la presenza di 513,5 litri di acqua su 12.797 litri di gasolio, pari a circa il 4,01% del prodotto contenuto nei serbatoi.

Per la vicenda è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Crotone il gestore dell’impianto, un uomo di 53 anni, per l’ipotesi di reato di frode nell’esercizio del commercio, prevista dall’articolo 515 del codice penale. L’intervento rientra nelle attività di controllo economico-finanziario del territorio condotte dalla Guardia di Finanza e finalizzate al contrasto delle frodi commerciali. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari. Le responsabilità dovranno essere accertate nelle successive fasi processuali e per l’indagato vale il principio di presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).