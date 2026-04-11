ROMA (ITALPRESS) – La Giunta regionale, su proposta dell’assessore al Patrimonio, Fabrizio Ghera, ha approvato una delibera che dà il via libera agli accordi per la valorizzazione degli immobili di proprietà regionale presenti nei comuni di Tarquinia, Genazzano e Maienza.

“Grazie a questi accordi di collaborazione con i Comuni portiamo avanti il programma di valorizzazione dei beni patrimoniali della Regione Lazio. Si tratta di immobili e realtà distribuite nel nostro territorio che grazie a questi finanziamenti, in sinergia con le amministrazioni locali, torneranno ad essere fruibili per la cittadinanza”, dichiara l‘assessore al Patrimonio, Fabrizio Ghera.

La Regione Lazio è proprietaria, nel Comune di Tarquinia, di numerosi immobili provenienti dallo scioglimento della Comunione delle Asl che a sua volta li aveva ereditati dal disciolto “Pio Istituto S.Spirito”. Per la valorizzazione di alcune aree destinate a insediamenti produttivi e di alcuni immobili siti nel centro storico, d’interesse del Comune per le proprie finalità istituzionali, la Regione ha stanziato 500mila euro.

Per quanto riguarda il Comune di Maenza, l’immobile denominato “Casermetta”, pervenuto in proprietà alla Regione per effetto dello scioglimento dell’Azienda Speciale del Demanio Forestale dello Stato, era in precedenza utilizzato dal Comune come Comando dei VVU (“Casermetta”). Tale struttura da anni versa in stato di abbandono. L’Accordo di collaborazione col Comune di Maenza prevede il recupero del bene per destinarlo a servizi per l’utenza.

In particolare, la Regione si riserverà l’utilizzo gratuito di una parte dell’immobile ristrutturato per l’erogazione dei propri servizi sul territorio, in particolare in materia di agricoltura, impegnandosi a stanziare le risorse per la riqualificazione del bene. Il Comune si impegnerà a curare tutte le attività e le procedute tecniche ed amministrative per la ristrutturazione dell’immobile.

La Regione Lazio è proprietaria, nel Comune di Genazzano, di alcune aree ed immobili ricadenti all’interno del perimetro del deposito Cotral attualmente in uso alla Società. Alcuni di questi immobili sono in disuso e l’Accordo di collaborazione col Comune di Genazzano prevede la progettazione e realizzazione di un parcheggio di scambio tra automobile e il bus Cotral, anche a servizio della struttura sportiva adiacente, del quartiere e degli eventi fieristici locali; la progettazione e realizzazione degli interventi di ristrutturazione dei fabbricati da adibire a Poliambulatorio medico; la progettazione e realizzazione interventi di ristrutturazione dei fabbricati da adibire ad attività sportive. Per tali interventi le risorse regionali sono di 380mila euro.

-Foto IPA Agency-

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