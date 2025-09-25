di Stefano Vaccara

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Maria Bartiromo, volto noto del giornalismo televisivo americano, è da oggi cittadina italiana. La giornalista di origini campane ha prestato giuramento nel corso di una cerimonia ufficiale al Consolato Generale d’Italia a New York, alla presenza del vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, dell’ambasciatore d’Italia a Washington Marco Peronaci, del viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli, del console generale Fabrizio Di Michele, del direttore dell’Istituto Italiano di Cultura Cludio Pagliara insieme a numerosi esponenti della comunità italiana.

Tajani, nel suo intervento, ha ricordato le radici familiari della conduttrice e il suo impegno costante nel valorizzare la cultura italiana negli Stati Uniti. “Dentro questa grande donna batte un cuore italiano – ha sottolineato – e per questo siamo felici di accoglierla ufficialmente nella nostra comunità nazionale”. Il ministro ha quindi spiegato che la decisione di concedere la cittadinanza italiana “per meriti speciali” nasce dalla volontà di riconoscere un legame forte e autentico con il Paese delle origini.

La cerimonia si è svolta in un clima festoso. Dopo la lettura del decreto del Presidente della Repubblica, Bartiromo ha pronunciato la formula di giuramento: “Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato”. Emozionata, la giornalista ha ringraziato le autorità italiane presenti e ha ribadito quanto l’Italia resti “sempre nel suo cuore”.

La nuova cittadinanza arriva in un momento significativo per la comunità italo-americana, che vede in Bartiromo – figlia di emigrati originari della provincia di Salerno – un simbolo di successo professionale e di radici mai dimenticate. La giornalista, primo volto femminile a condurre un programma di finanza a Wall Street, ha spesso partecipato ad eventi legati al mondo associativo italiano, come quelli organizzati dalla NIAF.

Il console generale Fabrizio Di Michele ha definito l’ingresso ufficiale di Bartiromo nella cittadinanza italiana “un arricchimento per tutta la comunità”, mentre numerosi connazionali presenti hanno salutato l’evento con applausi e brindisi. “Oggi celebriamo non solo la carriera di una grande professionista, ma anche il legame vivo e indissolubile tra Italia e Stati Uniti”, ha concluso Tajani.

