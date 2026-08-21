La Francia assume il comando dello Standing Nato Maritime Group One nel Nord Atlantico

ROMA (ITALPRESS) – La Francia assume la guida di una delle principali forze navali permanenti della Nato nel quadrante settentrionale dell’Alleanza. Il 19 agosto, a Reykjavík, il contrammiraglio Nicolas Molitor ha rilevato dalla commodoro britannica Maryla Ingham il comando dello Standing Nato Maritime Group One, Snmg1, al termine di quattro mesi di attività condotti da un Battle Staff multinazionale a guida Royal Navy.

Il dispositivo britannico ha operato dal Baltico all’Artico e all’High North, estendendo il proprio raggio sino alla costa orientale degli Stati Uniti e partecipando, tra l’altro, a Baltic Sentry, Arctic Sentry, Dynamic Mongoose, Fleetex 250 e all’International Naval Review 250.

Per la prima volta un task group comandato dalla Royal Navy ha esercitato il comando da unità appartenenti a due Marine alleate diverse, dapprima sulla fregata tedesca FGS Sachsen e successivamente sulla canadese HMCS Ville de Québec, un passaggio che Marcom indica come prova del livello di integrazione raggiunto dalle forze navali dell’Alleanza. “La nostra forza in mare non deriva da una singola nazione, ma dall’unità, dalla fiducia e dalla professionalità che ci legano come Alleati”, ha dichiarato Ingham, definendo tale solidarietà “il nostro maggiore vantaggio strategico”.

Durante il mandato, Snmg1 ha condotto attività di lotta antisommergibile, boarding, tiro navale, protezione delle infrastrutture critiche, cross-deck integration ed evacuazione sanitaria, sostenuta anche da un elicottero Wildcat Hma2 britannico imbarcato su Sachsen. Il passaggio alla guida francese consegna ora a Molitor una forza ad alta prontezza chiamata a presidiare un’area sempre più centrale per la deterrenza Nato, dalle linee di comunicazione transatlantiche agli accessi artici e al Giuk Gap, dove sicurezza delle infrastrutture subacquee, sorveglianza delle attività russe e libertà di navigazione sono ormai componenti dello stesso problema operativo.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).