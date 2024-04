AVELLINO (ITALPRESS) – La Presidente della Fondazione Terzo Pilastro, Alessandra Taccone, ha visitato, il 16 aprile scorso, ad Ariano Irpino, l’Istituto di biologia e genetica molecolare Fondazione Biogem, accompagnata da una delegazione tra cui Roberto Ridolfi, Presidente del Collegio Sindacale della Biogem. Erano presenti Ortensio Zecchino, sotto la cui guida è stata istituita nel 2006 la Biogem e Mario Crispo, Presidente della Fondazione Biogem.

La visita si è svolta presso l’Istituto di Ricerche Biogem dove Taccone con la delegazione della Fondazione ha potuto visitare il Laboratorio di Microscopia Intravitale, realizzato grazie al generoso contributo della Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale. La visita è proseguita alla Biblioteca e al Museo di Storia della Terra e della Vita – Biogeo della Fondazione Biogem, partecipata dalla Fondazione Terzo Pilastro.

L’ingresso in qualità di partner nella Fondazione Biogem della Fondazione Terzo Pilastro, che all’epoca era guidata dal professore Emmanuele F. M. Emanuele, è avvenuto nel 2018; la Fondazione Terzo Pilastro si è dunque unita ad importanti atenei e centri di ricerca come l’Università degli Studi di Napoli Federico II, l’Università Bicocca di Milano, l’Università degli Studi del Sannio, la Stazione Zoologica “Anton Dohrn” di Napoli e il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR).

Già nel 2017, la Fondazione Terzo Pilastro aveva dotato la struttura di un microscopio elettronico a due fotoni (MDF), uno strumento all’avanguardia che consente l’indagine cellulare e subcellulare (non invasiva) sugli animali, del valore di circa 750.000 Euro. Entrando a far parte di questa importante realtà, in qualità di socio partecipante, la Fondazione Terzo Pilastro ha successivamente finanziato il centro con 200.000 euro l’anno per i primi due anni, e a seguire erogando un totale di un milione e mezzo di euro per i successivi cinque anni, dal 2020 al 2024.

Nel pomeriggio la delegazione ha visitato il Museo della Civiltà Normanna del CESN – Centro Europeo di Studi Normanni (di cui, parimenti, attraverso la Fondazione Cultura e Arte, la Terzo Pilastro è socia), che è stato inaugurato l’1 luglio 2023 alla presenza del Prof. Emanuele, Presidente Onorario del CESN, nel settecentesco Palazzo Bevere-Gambacorta di Ariano Irpino, con un rinnovato allestimento dovuto al contributo della Fondazione Cultura e Arte.

La delegazione ha altresì visitato nel pomeriggio la Casa dello Studente della Fondazione Biogem, anch’essa realizzata grazie al contributo della Fondazione Terzo Pilastro. Erano presenti per Biogem S.c.a.r.l. il Presidente, Ortensio Zecchino, il Direttore amministrativo, Tullio Bongo e il Direttore scientifico, Giovambattista Capasso. Per la Fondazione Biogem era presente il Presidente Mario Crispo. Per il Museo della Civiltà Normanna del Centro Europeo di Studi Normanni, oltre al Presidente, Ortensio Zecchino, il Direttore del Museo, Giuseppe Muollo. All’intera giornata ha preso parte anche la Baronessa Laura De Magistris.

-foto ufficio stampa Fondazione Terzo Pilastro-

(ITALPRESS).

