ROMA (ITALPRESS) – Il Pirelli Star Rally4 IRC, abbinato al Challenge International Rally Cup (IRC), è iniziato al Rally dell’Elba con un appassionante e rocambolesco scontro al vertice fra le vetture Rally4 che si è deciso sull’ultima prova speciale con tre piloti racchiusi in meno di 10″: nell’ordine, Giacomo Guglielmini, Davide Nicelli e Fabio Farina.

Condizionato dalla pioggia, il rally toscano ha visto primeggiare inizialmente il pavese Nicelli, che ha concluso al comando il trittico di prove speciali del venerdì sera. La risposta dell’emiliano Guglielmini è arrivata subito l’indomani mattina con l’immediato sorpasso mentre il trentino Farina, partito male, rimontava sino a scavalcare Nicelli sul penultimo tratto cronometrato. Ma il pavese lo risuperava sul tratto finale.

Fra le vetture R2 era invece Giorgio Sisani a dettare inizialmente legge andando al riposo al comando. Ma l’indomani il perugino perdeva posizioni dando via libera verso la vittoria a Mattia Carlotto per poi finire anche alle spalle del trio composto dal pordenonese Stefano Facchin, dal varesino Loris Battistelli e dal bolognese Roberto Vannini.

Nel Pirelli Star Rally4 Asfalto, legato al Trofeo Italiano Rally, è stato invece Lorenzo Grani a dominare in Veneto al Rally Marca, facilitato anche dal precoce ritiro del campione dello scorso anno Gianluca Saresera. Con questo risultato Grani sale anche al vertice della classifica stagionale, scavalcando di un punto proprio Saresera.

