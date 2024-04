NAPOLI (ITALPRESS) – A Napoli cerimonia di intitolazione della Scalinata Aldo Giuffrè in ricordo dell’attore e regista napoletano morto nel 2010.

La Scala alla quale l’Amministrazione comunale ha deciso di attribuire il nuovo toponimo si trova nel quartiere Vomero, tra via Gaetano Donizetti e via Luigia Sanfelice, lato di via Sanfelice.

Grande soddisfazione è stata espressa dal Vice Sindaco con delega alla toponomastica per la cerimonia che ha consentito di onorare la memoria di un grande attore. “Aldo Giuffrè – è stato sottolineato – è stato un grandissimo protagonista del teatro, della televisione e della radio ed è una parte fondamentale della cultura italiana, per il modo in cui ha reso accessibile al grande pubblico la cultura ‘altà grazie alla sua esperienza del teatro da cui arrivava per poi arrivare alla televisione di cui è stato un grande protagonista a partire dagli anni ’60 in poi”.

La scala si trova in un luogo che gli era particolarmente caro ed “avrà lo scopo di rendere attiva e viva la memoria di questo grande artista nel suo quartiere e per tutti quelli che passeranno di qua e che leggeranno il suo nome”, è stato detto.

