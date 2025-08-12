La Fondazione Caruana Galizia “L’Ue reagisca per l’uccisione dei giornalisti a Gaza”

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – La Fondazione Daphne Caruana Galizia ha esortato l’Unione europea ad adottare misure immediate per porre fine a quello che ha descritto come una sistematica presa di mira dei giornalisti da parte delle forze israeliane a Gaza.
In una nota, l’Ong ha invitato gli Stati membri dell’Ue a sospendere l’accordo commerciale Ue-Israele e a fermare la vendita di armi, sottolineando che “il commercio non può venire prima della vita umana o della libertà di stampa”. L’appello segue all’uccisione dei giornalisti di Al Jazeera nella Striscia di Gaza.
– Foto IPA Agency –
(ITALPRESS)
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]