La Fipe festeggia i suoi 25 anni con la Wall of Fame

ROMA (ITALPRESS) – La Federazione Italiana Pesistica festeggia i suoi primi 25 anni, e lo fa celebrando anche i grandi nomi, del passato ma anche del presente, che l’hanno resa grande. Nel corso dell’evento che si è tenuto presso la palestra di Pesistica del CPO “Giulio Onesti” di Roma, infatti, è stata istituita anche la “FIPE Athletes’ Wall of Fame”, un tributo permanente agli atleti che hanno contribuito a costruire il prestigio della pesistica italiana nel mondo.

“Camminiamo sulle spalle di giganti che ci hanno permesso di essere così importanti nella storia dello sport italiano. Ora festeggiamo i nostri primi 25 anni di autonomia e di grandissime vittorie, anche se il nostro è un percorso lungo 123 anni, da quando abbiamo cominciato a muovere i primi passi”, esordisce Alberto Miglietta, da ottobre presidente della Fipe.

“Abbiamo fatto crescere la federazione, strutturando sempre più un’organizzazione che oggi è un esempio nel sistema sportivo italiano. La svolta ulteriore è stato pensare non solo ai risultati, ma anche allo sviluppo e alla formazione, al trasferire una conoscenza – aggiunge -. Su questo, noi siamo il punto di riferimento”.

Presente anche Antonio Urso, che ha guidato la federazione per vent’anni: “C’è bisogno di ripensare il tema dello sport in un’altra maniera, perché l’obiettivo della generazione digitale è completamente diverso dal nostro – ha spiegato -. La Fipe reciterà la sua parte, ci sarà da fare un gran lavoro in termini di visione e risultato. Sono sicuro che ci sia la possibilità di tirare fuori dalla cultura e dall’esperienza della federazione una nuova visione dello sport di domani”.

Infine, in rappresentanza del Coni è intervenuto il neo vicepresidente, Marco Di Paola: “Miglietta non è solo il presidente di una federazione importante ma è un nostro compagno fedele, un pilastro fondamentale di queste elezioni, è stato troppo prezioso per noi e per il Coni. Ora deve traghettare questa federazione verso un futuro importante, abbiamo delle sfide che ci attendono, perché il sistema sport non è soltanto primato agonistico ma filiera di valori”.

Tra i nomi che inaugurano la Wall of Fame figurano Silvino Anselmo, Norberto Oberburger, Mirco Scarantino, Genny Pagliaro, Mirko Zanni, Nino Pizzolato, Giorgia Bordignon, Sergio Massidda, Donato Telesca e Oscar Reyes Martinez.

