La fiera dei prodotti per il Capodanno cinese unisce tradizione e innovazione...
La fiera dei prodotti per il Capodanno cinese unisce tradizione e innovazione IA
Lo shopping per il Festival di primavera cinese sta subendo un aggiornamento high-tech. Dai tradizionali articoli di Capodanno agli elettrodomestici smart e ai robot alimentati dall'intelligenza artificiale (IA), una fiera internazionale nello Hebei offre ai consumatori locali prodotti globali ed esperienze futuristiche. (XINHUA/ITALPRESS) mec/sat/mca2 (Fonte video: Xinhua)