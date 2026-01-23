La fiamma olimpica di Milano-Cortina arriva a Trieste, Fedriga “Simbolo di comunità e impegno”

TRIESTE (ITALPRESS) – “La fiamma olimpica non rappresenta soltanto il vertice dello sport, ma incarna, prima di tutto, i valori fondanti del nostro vivere civile: quegli stessi principi che, lungi dal formare esclusivamente un primatista, concorrono alla formazione integrale del cittadino. In un contesto socio-culturale che troppo spesso propone modelli di successo effimero, privi di ostacoli e di sacrificio, lo sport ci restituisce l’etica dell’impegno e la dignità del fallimento come tappa necessaria per il riscatto. Per chi è chiamato ad amministrare la cosa pubblica, è un dovere prioritario promuovere una comunità coesa e resiliente, composta da cittadini capaci di affrontare e superare le complessità del nostro tempo”. Così, a Trieste, il governatore Massimiliano Fedriga, intervenendo nel corso della manifestazione che accoglie l’arrivo della fiamma olimpica dei Giochi invernali Milano-Cortina 2026. Presente, tra le altre autorità, anche il sindaco Roberto Dipiazza. Come ha spiegato il massimo rappresentante della Giunta regionale, l’attività sportiva va considerata come un pilastro imprescindibile della prevenzione sanitaria.

“Sebbene – ha aggiunto Fedriga – esistano misure nazionali e locali volte a incentivare lo sport tra i giovani e la popolazione anziana, assistiamo a un preoccupante fenomeno di abbandono nella fascia d’età lavorativa, spesso indotto dai gravosi impegni familiari e professionali. Tale lacuna non solo influisce sul benessere individuale, ma favorisce l’insorgere di patologie croniche che gravano sul sistema sanitario nazionale; è dunque fondamentale riaffermare che un corretto stile alimentare e il movimento costante sono i due fattori cardine della tutela della salute”.

“A tal fine, stiamo varando – ha detto ancora il governatore – un progetto strategico che, partendo dalle scuole ma estendendosi a tutto il tessuto sociale, promuova la cultura della salute attraverso l’integrazione tra alimentazione e attività fisica”. Passando poi al successo in termini di immagine per la regione del claim ‘Io sono Friuli Venezia Giulia’, Fedriga ha sottolineato come esso abbia contribuito a fare conoscere il territorio anche grazie allo sport. “I risultati ottenuti, dai riscontri internazionali della Coppa del Mondo di sci a Tarvisio fino alle importanti collaborazioni nel basket, volley e calcio, confermano l’efficacia della nostra strategia di posizionamento del brand. Siamo riusciti a penetrare i mercati con incisività, generando ricadute economiche e turistiche di rilievo per il territorio. Il percorso intrapreso – ha concluso – è tracciato: continueremo a operare con determinazione per consolidare questi investimenti e garantire ritorni sempre più significativi per la nostra comunità”.

– Foto ufficio stampa Regione Friuli Venezia Giulia –

(ITALPRESS).