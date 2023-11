La Ferrari SF90 XX Stradale segna il nuovo record sul giro a Fiorano

MARANELLO (MODENA) (ITALPRESS) - La SF90 XX Stradale, nuova Ferrari in versione speciale in grado di erogare 1030 cv e derivata dalla SF90 Stradale, ha fatto registrare il tempo più veloce sul giro del circuito di Fiorano mai ottenuto da una vettura omologata per uso stradale, con un crono di 1’17” 309. La vettura, guidata da Raffaele de Simone, Ferrari Head of Development Test Driving, è stata equipaggiata con cerchi in carbonio e pneumatici ad alte prestazioni Michelin Cup2R, dimostrandosi oltre 1,4 secondi più veloce del tempo fatto registrare dalla SF90 Stradale in versione Assetto Fiorano con gli stessi pneumatici. tvi/gtr (Fonte video: Ufficio stampa Ferrari)