La F1 sbarca in Messico, Vasseur: “Proveremo a lottare per un altro risultato importante”

CITTA’ DEL MESSICO (MESSICO) (ITALPRESS) – Il Mondiale di Formula 1 prosegue il suo viaggio nel continente americano facendo tappa a Città del Messico, col circus che sbarca all’Autodromo Hermanos Rodriguez per il 19° appuntamento stagionale. Per la Ferrari l’obiettivo è confermare i progressi evidenziati ad Austin, con Leclerc secondo e Hamilton quarto, e provare a portare a casa un altro solido risultato di squadra.

L’Autodromo Hermanos Rodríguez è uno dei circuiti più particolari del calendario. Situato a 2.285 metri sul livello del mare, presenta condizioni ambientali che non si trovano in nessun’altra tappa del Mondiale. La minore densità dell’aria riduce la resistenza all’avanzamento, consentendo alle monoposto di raggiungere velocità molto elevate sul lungo rettilineo principale, ma diminuisce anche l’efficacia aerodinamica. Un altro aspetto fondamentale riguarda il raffreddamento della power unit e dell’impianto frenante, reso più complesso dalla rarefazione dell’aria.

“Le ultime gare hanno dimostrato che stiamo andando nella direzione giusta, ma dobbiamo continuare a lavorare con la stessa concentrazione e determinazione – le parole di Fred Vasseur, team principal del Cavallino – Il Messico presenta una sfida molto diversa rispetto ad Austin, con l’altitudine che aggiunge un’ulteriore variabile nella gestione della vettura durante il weekend. In un panorama di vertice così compatto, riuscire a gestire bene queste condizioni può fare davvero la differenza. Il nostro obiettivo è dare continuità al momento positivo delle ultime gare, continuare a spingere come squadra e metterci nelle condizioni di lottare per un altro risultato importante”.

-Foto IPA Agency-

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