Atp Vienna, Musetti batte Tiafoe in due set e vola al secondo turno

VIENNA (AUSTRIA) (ITALPRESS) – Prosegue il bel momento di Lorenzo Musetti. Sulla scia del trionfo nel 250 di Lione, il tennista carrarino supera il primo turno all’Erste Bank Open, l’Atp 500 sul duro indoor a Vienna, alla Wiener Stadthalle (montepremi 2.797.985 euro).

L’azzurro, numero 26 del mondo, inserito nel quarto del grande favorito Alexander Zverev, si è imposto al debutto sullo statunitense Frances Tiafoe (9 ATP), quarta testa di serie, con il punteggio di 7-6(6) 7-5, maturato in due ore e 7 minuti di gioco. Semifinalista nelle ultime due edizioni a Vienna, Musetti incontrerà al secondo turno (ottavi) il britannico Arthur Fery, 35esimo del ranking mondiale.

IL MONTEPREMI DEL TORNEO

BOLELLI E VAVASSORI ALLE ATP FINALS DI DOPPIO

Simone Bolelli e Andrea Vavassori accedono ufficialmente alle Nitto Atp Finals di doppio. Un traguardo raggiunto grazie al successo nel primo turno dell’Erste Bank Open, l’ATP 500 di Vienna (montepremi 2.797.985), contro il prossimo numero 1 del mondo di singolare Alexander Zverev e l’ex numero 1 di doppio Marcelo Melo. Gli azzurri hanno superato la coppia tedesco-brasiliana con il punteggio di 7-6(6) 6-2.

-Foto IPA Agency-

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