F1, Sergio Perez rinnova con la Cadillac sino al 2029: “Credo fortemente nel progetto”

CITTA’ DEL MESSICO (MESSICO) (ITALPRESS) – Sergio Perez e il Cadillac Formula 1 Team insieme fino al 2029. La scuderia statunitense, infatti, ha ufficializzato il rinnovo del contratto, spiegando che l’accordo “consolida l’ambizione a lungo termine, condivisa dal pilota messicano – vincitore di sei Gran Premi – e dal Cadillac Formula 1 Team, di costruire una squadra competitiva ai vertici del motorsport mondiale. Nel corso della storica stagione d’esordio della scuderia, Checo ha apportato un contributo inestimabile in termini di esperienza, talento e leadership. I suoi riscontri tecnici e la sua abilità in gara hanno favorito l’accelerazione nello sviluppo del telaio, il perfezionamento delle operazioni in pista e la creazione delle basi per un progresso costante, che coinvolge le sedi operative del team a Silverstone, Indianapolis e Charlotte. L’annuncio – sottolinea il team – giunge proprio mentre Checo si prepara a festeggiare il traguardo dei 300 Gran Premi disputati in occasione della gara di casa, a Città del Messico. In vista del Gp del Messico, il pilota scenderà in strada nella capitale per un’esibizione davanti a centinaia di migliaia di fan lungo il Paseo de la Reforma”.

“Sin dal primo giorno ho creduto profondamente nel progetto del Cadillac Team, adesso prolungare il mio impegno è la naturale prosecuzione di questo percorso – ha dichiarato Perez -. Costruire una scuderia di Formula 1 da zero richiede tempo, un lavoro incessante e molta pazienza, ma i progressi che stiamo compiendo insieme sono estremamente gratificanti. C’è ancora molto lavoro da fare e sono pienamente concentrato sui prossimi tre anni. Voglio ringraziare Dan Towriss, Mark Reuss e tutto il team di TWG Motorsports e General Motors per l’opportunità di continuare a sviluppare ciò che abbiamo iniziato insieme. A ogni singolo membro di questa squadra straordinaria – in pista, negli Stati Uniti e nel Regno Unito – e a tutti i nostri tifosi: grazie per il vostro sostegno e la vostra fiducia. Non vi deluderò. Continuiamo a spingere”.

“Alla vigilia di un fine settimana speciale a Città del Messico, siamo entusiasti di annunciare che Checo rimarrà una parte integrante del Cadillac Team per gli anni a venire – il commento del ceo Dan Towriss -. Costruire una scuderia competitiva in F1 è un percorso a lungo termine; poter contare sul talento e sulla leadership di Checo ci garantisce la continuità e l’impegno necessari per consolidare le solide basi gettate durante il nostro primo anno. Insieme, siamo concentrati sulla fase successiva del nostro cammino, con l’obiettivo di far progredire il team e scalare le posizioni in griglia”.

-Foto IPA Agency-

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