ROMA (ITALPRESS) – Stan Wawrinka ha scelto il torneo di casa a Basilea per salutare il tennis, dopo 25 anni di carriera, 590 vittorie su 985 gare disputate e tre titoli Slam. Lo ha fatto lasciando un messaggio che racconta molto del suo modo di essere: “L’unico modo in cui puoi lasciare questo sport è senza alcun rimpianto”. Prima dell’ultimo match, perso contro il ceco Jiri Lehecka, si era allenato con Novak Djokovic.

Per il 41enne una standing ovation. “Cosa farò dopo? Andrò a sciare, poi solo fondue, raclette e vino”, ha detto con semplicità. Anche nell’ultimo incontro Wawrinka ha mostrato alcune delle caratteristiche che hanno segnato la sua carriera: il rovescio a una mano, la potenza dei colpi e la capacità di coinvolgere il pubblico. Al termine della partita, le lacrime hanno accompagnato il saluto al tennis insieme alla famiglia e al suo team.

Il momento più importante della sua carriera è arrivato nel 2014, quando ha vinto gli Australian Open battendo Novak Djokovic in semifinale e Rafael Nadal in finale. Nel 2015 ha conquistato il Roland Garros, superando Roger Federer nei quarti e Djokovic nell’ultimo atto. Il terzo titolo Slam è arrivato nel 2016 agli US Open, ancora contro Djokovic.

Wawrinka ha ottenuto questi risultati in un’epoca dominata dai cosiddetti Fab Four: Federer, Nadal, Djokovic e Andy Murray. Pur senza raggiungere la loro continuità, è riuscito a vincere tre titoli Slam e un Masters 1000, oltre ad altri 15 tornei del circuito maggiore. “Non ho mai pensato di poter vincere uno Slam, perché credevo di non essere abbastanza forte per battere quei giocatori”, aveva dichiarato dopo il successo agli Australian Open.

I risultati successivi hanno confermato la sua capacità di competere ai massimi livelli contro i migliori avversari. Djokovic, che si era allenato con lui a Basilea nei giorni precedenti al ritiro, lo ha definito una leggenda, sottolineandone il talento, la potenza e la precisione dei colpi.

Nel suo messaggio di addio, Wawrinka ha spiegato quale sia stato il principio guida della sua carriera: “Volevo dare tutto, non avere rimpianti e lottare sempre, al 100%, per rispetto di me stesso, dell’avversario, del torneo e dei tifosi”. E ha aggiunto: “L’unico modo per lasciare questo sport è senza rimpianti”.

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