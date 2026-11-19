LAS VEGAS (USA) (ITALPRESS) – C’è chi non si accontenta, nemmeno dopo essere diventato il più giovane campione del mondo della storia della Formula 1. Andrea Kimi Antonelli punta a chiudere in bellezza una stagione da incorniciare. A Las Vegas, terzultimo appuntamento del Mondiale, nonostante una penalità di cinque posizioni in griglia l’obiettivo è conquistare la decima vittoria stagionale, senza dimenticare la possibilità di dare una mano al compagno di squadra George Russell nella corsa al secondo posto in classifica. “Cercherò di dare il massimo e vincere il più possibile – aggiunge -. Se dovesse esserci bisogno del mio aiuto, lo darò sicuramente: farò gioco di squadra. L’obiettivo principale adesso è cercare di vincere il più possibile, puntare al successo nelle gare che restano, chiudere in bellezza e affrontare il 2027 con questo slancio”, ha detto il pilota Mercedes che non vede “l’ora di staccare un po’, avere del tempo per me, riflettere sulla stagione e su quello che è successo. Voglio capire dove ho fatto bene e dove posso fare meglio, per crescere e tornare più forte nel 2027. È stata una stagione molto intensa, impegnativa fin dall’inizio, con questi nuovi regolamenti da capire. Voglio chiuderla bene, poi rilassarmi, ripensare a quanto fatto, analizzare tutte le gare e tornare forte nel 2027”.

Motivazioni ne ha quindi Russell che punta a chiudere secondo alle spalle del compagno di squadra scavalcando Max Verstappen che ha 17 punti di vantaggio: “Non credo che in queste ultime tre gare emergeranno più di tanto le difficoltà che ho avuto durante la stagione. Spero di non sbagliarmi, perché mi auguro di fare un buon weekend, ma su piste come queste, con temperature più basse, tendo a essere più competitivo”. Se in casa Mercedes si pensa a completare una stagione trionfale, la Ferrari vuole almeno difendere il secondo posto nella classifica costruttori. Alla vigilia del Gran Premio, però, a tenere banco è anche il rapporto tra Lewis Hamilton e Charles Leclerc, dopo le recenti tensioni in pista. Il sette volte campione del mondo assicura che “ci capiamo, conosciamo i rispettivi limiti e sappiamo che l’obiettivo finale è ottenere il miglior risultato per la squadra”, mentre il monegasco chiarisce che “possiamo avere opinioni diverse e questo succederà ancora, ma è bastato parlarne per eliminare ogni tensione e ora è tutto a posto”. Testa alla gara, quindi.

Per Max Verstappen “è sempre molto difficile fare previsioni, perché già negli ultimi Gran Premi le squadre sono state molto vicine e l’attenzione ai dettagli può fare la differenza nel corso di un weekend. Soprattutto con il freddo che fa qui sarà molto difficile portare le gomme nella giusta finestra di funzionamento. Riuscirci è una sfida ogni anno“. Cerca invece riscatto la McLaren, reduce da tre edizioni complicate a Las Vegas. Lando Norris, che sul circuito statunitense ha collezionato un ritiro nel 2023, un sesto posto nel 2024 e una squalifica nel 2025, non nasconde le difficoltà: “La macchina è già abbastanza difficile da guidare su un circuito normale, figuriamoci su un circuito cittadino. È complicato riuscire a tirarne fuori il massimo. L’obiettivo, però, è riscattare gli ultimi anni qui”.

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