TORINO (ITALPRESS) – Flavio Cobolli fuori dalle Atp Finals 2026. Il tennista romano si arrende in due set a Frances Tiafoe e rimedia la seconda sconfitta in altrettante partite del Gruppo Lendl. Lo statunitense, sotto di un break nel secondo set e sotto 6-4 nel tie-break del primo set, si impone con il punteggio di 7-6(6), 6-0, in un’ora e 30 minuti di gioco.

Aritmeticamente eliminato Cobolli, che proverà a riscattarsi nell’ultima giornata contro il già qualificato – e certo del primo posto nel girone – Carlos Alcaraz. Tutto aperto per Tiafoe, che si giocherà la qualificazione nel dentro-fuori con Daniil Medvedev nella giornata di venerdì.

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