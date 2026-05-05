MILANO (ITALPRESS) – Un danno erariale legato agli extracosti, coperti da finanziamenti pubblici per circa 130 milioni di euro, per la costruzione dell’arena Santa Giulia che ha ospitato le gare delle olimpiadi Milano-Cortina 2026. È questa l’ipotesi di reato sulla quale la Corte dei Conti della Lombardia ha aperto un’istruttoria. Dietro sua delega, la Guardia di Finanza questa mattina ha effettuato delle acquisizioni documentali negli uffici del Comune di Milano.

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