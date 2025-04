La Console generale d’Italia a Shanghai incontra la delegazione della scherma azzurra a Wuxi

ROMA (ITALPRESS) – La Delegazione della scherma azzurra, impegnata nel Campionato del Mondo Giovani e Cadetti 2025, ha ricevuto ieri a Wuxi la graditissima visita del Consolato Generale d’Italia a Shanghai. La Console generale Tiziana D’Angelo, il vice console generale Rocco Carlo Genchi e il vice console Flavio Frasca sono arrivati nel pomeriggio cinese presso la venue iridata, mentre erano in corso le competizioni individuali di fioretto Under 20. Ad accoglierli c’erano il capo delegazione Valentina Vezzali, referente dei rapporti istituzionali del Presidente federale Luigi Mazzone, e il presidente onorario della Federazione Italiana Scherma, Giorgio Scarso. Dopo aver incontrato atleti e tecnici del team azzurrino, nonché i rappresentanti della Fie, la console generale ha tifato sino all’ultima stoccata per Matilde Molinari, seguendo con affetto ed emozione la marcia della fiorettista padovana verso la medaglia d’argento.

“È stato un grande onore per tutta la scherma italiana avere al nostro fianco la console e i suoi vice durante questa giornata speciale del Mondiale giovanile. Una visita di cui siamo profondamente grati perché testimonia l’attenzione che il Consolato Generale d’Italia a Shanghai ha verso il nostro sport e in particolare nei confronti di questi giovani atleti che, con un impegno encomiabile, stanno rappresentando il nostro Paese sulle pedane iridate – ha detto Valentina Vezzali, capo delegazione a Wuxi -. Siamo orgogliosi che il movimento schermistico italiano sia percepito come un’eccellenza nel mondo, declinazione che già ci unisce in diverse progettualità, su tutte il programma La Bellezza in un Gesto, al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Da parte nostra, come deciso indirizzo del presidente federale Luigi Mazzone, faremo il massimo per rafforzare sempre di più questa immagine della scherma come orgoglio italiano, tanto per i risultati ottenuti quanto per i valori affermati”, ha chiosato la pluri-olimpionica e delegata ai rapporti istituzionali della Fis.

La Console generale Tiziana D’Angelo, oltre che con la medagliata Matilde Molinari per lo splendido argento conquistato ieri, si è congratulata con tutta la delegazione italiana, nonché con gli official Giuseppe Bucca e Simona Pierucci, impegnati in Direzione di Torneo e nel gruppo arbitrale di questo Mondiale, dando appuntamento alla scherma azzurra già per la prossima trasferta di maggio a Shanghai in occasione del Grand Prix di fioretto.

– foto BIZZI/Federscherma –

(ITALPRESS).