La Commissione europea multa Google di 890 milioni per aver violato il Digital Markets Act

ROMA (ITALPRESS) – La Commissione europea ha annunciato due multe, per un totale di 890 milioni di euro, nei confronti di Google, per due violazioni del Digital Markets Act.

La prima sanzione da 460 milioni di euro riguarda il servizio Google Search, accusato dalla Commissione di mostrare i risultati relativi ai propri servizi in modo più evidente rispetto a quelli della concorrenza.

Il secondo caso riguarda Google Play: secondo la Commissione, Google non ha adempiuto all’obbligo di informare i consumatori che esistono sul mercato applicazioni migliori e meno costose. Per questa violazione, la multa è pari a 430 milioni di euro. Google ha ora 60 giorni di tempo per adeguarsi al regolamento europeo, altrimenti sarà soggetta ad ammende periodiche.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).