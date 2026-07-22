Adesione dell’Ucraina all’Ue, il 49% dei cittadini europei è favorevole

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Il tema dell’adesione dell’Ucraina all’Unione europea, Paese a cui è stato riconosciuto lo status di candidato nel 2022, resta al centro del dibattito politico continentale. Secondo l’ultima rilevazione EuroScope di Polling Europe, condotta tra il 3 e il 10 luglio 2026 su un campione rappresentativo di 5.048 cittadini europei, il 49% degli intervistati si dichiara favorevole all’ingresso dell’Ucraina come Stato membro, mentre il 39% è contrario o ritiene che non sia il momento opportuno. Il 12% non si esprime.

Il sostegno appare tuttavia in gran parte condizionato: solo il 19% è favorevole a un ingresso il prima possibile, mentre il 30% ritiene che l’Ucraina debba prima completare tutte le riforme richieste agli altri Paesi candidati. Tra i più cauti, il 18% preferirebbe un percorso graduale, con l’Ucraina dapprima membro associato, con garanzie di sicurezza ma senza diritto di voto, e solo in seguito membro a pieno titolo, mentre il 21% è contrario all’adesione.

Il dato varia in modo marcato tra i Paesi e le aree geografiche. La quota di favorevoli più elevata si registra in Spagna (65%), seguita dall’Italia (52%). Francia e Germania si collocano entrambe al 41%, mentre in Polonia i favorevoli si fermano al 42%. In Germania (47%), Polonia (49%) ed Europa centro-orientale (46%) la quota di contrari o di quanti ritengono che i tempi non siano maturi supera quella dei favorevoli.

– Foto Polling Europe –

(ITALPRESS)