Istituita la giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro, Calderone “Rafforzerà l’impegno collettivo”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Oggi, su iniziativa del Parlamento e degli Stati membri, abbiamo deciso di proporre l’8 agosto come Giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro e per la tutela e la dignità dei lavoratori”. Lo annuncia Roxana Minzatu, vicepresidente esecutiva della Commissione europea per i Diritti sociali e le competenze.

CALDERONE “RAFFORZERA’ L’IMPEGNO COLLETTIVO”

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, accoglie con favore l’iniziativa della Commissione europea, annunciata oggi dalla Vice Presidente Esecutiva Minzatu, di istituire una Giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro e per la tutela della dignità dei lavoratori, da celebrarsi nel giorno della ricorrenza della tragedia di Marcinelle, l’8 agosto.

L’annuncio della Vice Presidente Minzatu raccoglie la proposta che il Ministro Calderone aveva avanzato, a nome del Governo italiano, lo scorso 29 giugno nella riunione del Consiglio Lavoro-Affari Sociali dell’UE, insieme ai colleghi belga e ungherese e con il sostegno di Germania, Malta, Romania, Spagna, Croazia, Grecia e Polonia. L’auspicio espresso era che Commissione e Stati membri sostenessero l’istituzione della Giornata europea, in linea con l’analoga richiesta del Parlamento europeo.

“La tragedia di Marcinelle, di cui quest’anno ricorre il 70° anniversario, – ha sottolineato il Ministro Calderone – fu segnata dalla morte di lavoratori provenienti da diversi Paesi, accomunati dall’impegno nella ricostruzione economica e sociale dell’Europa del dopoguerra e appartiene pertanto alla memoria collettiva europea”. L’istituzione di una giornata europea rafforzerà l’impegno collettivo “verso l’obiettivo zero morti sul lavoro”, valorizzando e promuovendo tutto il quadro legislativo europeo e, continua il Ministro, “stimolando ulteriormente l’azione comune dell’Unione, affinché il lavoro in Europa sia sempre sinonimo di dignità, sicurezza e diritti”.

SBERNA “SEGNALE IMPORTANTE”

“Esprimo soddisfazione per la decisione della Commissione europea di accogliere la proposta dell’8 agosto come Giornata europea in memoria delle vittime sul lavoro e per la tutela della dignità dei lavoratori. È un segnale importante che nasce dall’impegno del Parlamento europeo e dell’Italia”. Così Antonella Sberna, vicepresidente del Parlamento europeo ed eurodeputata di Fratelli d’Italia-Ecr, co-firmataria della mozione di risoluzione della giornata europea della memoria per le vittime sul lavoro. “La tragedia di Marcinelle, di cui cade il settantesimo anniversario quest’anno, rappresenta una pagina dolorosa della nostra storia comune che non può essere dimenticata. Per questo motivo, anche come Fratelli d’Italia-Ecr saremo presenti a Marcinelle il 7-8 agosto per una serie di iniziative per la commemorazione. Ricordare le vittime significa rinnovare ogni giorno il nostro impegno per ambienti di lavoro più sicuri e rispettosi della dignità di ogni persona. La memoria deve tradursi in responsabilità, prevenzione e azioni concrete. L’Europa ha il dovere di promuovere una cultura della sicurezza che metta sempre al centro la vita dei lavoratori. Ringrazio la Commissione europea, i commissari Minzatu e Fitto, per aver preso in considerazione la proposta. E ci auguriamo che in tempi rapidi si completino tutte le procedure legislative affinché si giunga alla realizzazione di questo importante obbiettivo”, conclude Sberna.

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