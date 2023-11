LA VALLETTA (ITALPRESS/MNA) – La Commissione Europea ha chiesto a Malta di porre fine alle sue misure di sostegno energetico per ridurre il deficit pubblico.

Un parere della Commissione sul documento programmatico di bilancio di Malta avverte che, a seguito delle ingenti misure di sostegno energetico, Malta non ha risparmi correlati da utilizzare per ridurre il deficit pubblico.

La Commissione UE ha spiegato che il documento programmatico di bilancio di Malta non è del tutto in linea con la raccomandazione del Consiglio del 14 luglio 2023. Il rapporto dichiara: “la Commissione invita Malta a ridurre le misure di sostegno energetico il prima possibile nel 2023 e nel 2024”.

La precedente raccomandazione del consiglio, pubblicata nel maggio di quest’anno, raccomandava al governo maltese di ridurre le misure di sostegno energetico entro la fine del 2023 e di utilizzare i relativi risparmi per ridurre il deficit pubblico.

Nel caso in cui l’aumento dei prezzi dell’energia richieda misure di sostegno fiscale, il Consiglio ha invece suggerito di utilizzare misure mirate per proteggere le famiglie e le imprese vulnerabili.

-foto Agenzia Fotogramma-

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]