La Commissione europea adotta il programma di lavoro 2027 dell’Eic e mette a disposizione 1,8 miliardi per l’innovazione

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – La Commissione europea ha adottato il programma di lavoro 2027 del Consiglio europeo per l’innovazione (EIC), mettendo a disposizione 1,8 miliardi di € per sostenere gli imprenditori e i ricercatori europei più promettenti nel settore delle tecnologie avanzate (deep tech).

In quanto ultimo pacchetto di finanziamenti dell’EIC nell’ambito del programma di ricerca Orizzonte Europa 2021-2027, dotato di risorse per diversi miliardi di €, il programma contribuirà a trasformare i risultati della ricerca d’avanguardia in innovazioni pronte per il mercato e a rafforzare la capacità dell’Europa di sviluppare e portare su scala industriale tecnologie strategiche.

Nel 2027 l’EIC continuerà a sostenere gli innovatori con un elevato potenziale, dalle prime fasi della ricerca fino alla commercializzazione e all’espansione delle attività. Il nuovo programma contribuirà inoltre all’attuazione della strategia dell’UE per le start-up e le scale-up e della bussola per la competitività, rendendo il sostegno dell’EIC più semplice, rapido e mirato.

Proseguirà inoltre il rafforzamento del sostegno alla crescita delle imprese attraverso lo Scaleup Europe Fund e il programma EIC STEP Scale Up, anche nei settori delle tecnologie a duplice uso e della difesa.

Il programma faciliterà inoltre la presentazione delle candidature e l’accesso ai finanziamenti da parte degli innovatori, promuovendo al contempo un approccio maggiormente orientato alle sfide e articolato in diverse fasi per sostenere l’innovazione ad alto rischio e ad alto potenziale di rendimento.

Nuove misure aiuteranno infine le imprese sostenute dall’EIC ad acquisire i loro primi clienti, anche attraverso gli appalti pubblici.

-Foto IPA Agency-

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