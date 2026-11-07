Ue, 525 milioni per promuovere una nuova generazione di imprese nella progettazione di chip

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – La Piattaforma europea per la progettazione di chip mobiliterà investimenti per 525 milioni di euro al fine di favorire la nascita di una nuova generazione di imprese europee specializzate nella progettazione di chip.

La Vicepresidente esecutiva per la Sovranità tecnologica, la sicurezza e la democrazia, Henna Virkkunen, ha inaugurato il progetto, un’iniziativa fondamentale nell’ambito del regolamento europeo sui chip (Chips Act). La Piattaforma europea per la progettazione di chip (eurocdp.eu) offrirà alle imprese del settore l’accesso a strumenti per la progettazione di chip, servizi di supporto alla progettazione, blocchi di proprietà intellettuale e capacità produttiva. Si tratta di risorse che, per le imprese nelle fasi iniziali di sviluppo, sono spesso le più costose e difficili da reperire.

Le start-up e le imprese interessate possono presentare domanda di finanziamento attraverso la Piattaforma europea per la progettazione di chip. Sono disponibili sovvenzioni fino a 100 000 € per le start-up nelle fasi iniziali, destinate alla realizzazione di prototipi per la verifica della fattibilità del progetto (proof of concept). Le start-up più mature potranno invece richiedere finanziamenti fino a 16 milioni di euro per sostenere gli ingenti costi dello sviluppo dei chip in vista della loro commercializzazione.

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