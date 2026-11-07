Indagine preliminare della Commissione Europea: “TikTok viola il regolamento”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – La Commissione europea ha riscontrato in via preliminare che TikTok viola il regolamento sui servizi digitali (DSA) a causa del cosiddetto “effetto tana del coniglio” prodotto dal suo sistema di raccomandazione dei contenuti.

Secondo quanto spiega una nota della Comissione, il feed “Per te” di TikTok propone agli utenti un flusso continuo di video personalizzati, anche quando riguardano temi legati a problemi di salute mentale e all’immagine del proprio corpo. Maggiori sono le interazioni con un determinato tipo di contenuto da parte di un utente, maggiori saranno i video simili consigliati dall’algoritmo nel feed “Per te” di TikTok.

Questo design può risultare dannoso quando tale esposizione, continua e ripetuta, riguarda, ad esempio, contenuti che trattano di tristezza, isolamento o immagine del proprio corpo.

Queste “tane del coniglio” possono avere un impatto negativo sulla salute mentale degli utenti, in particolare degli adulti vulnerabili e dei minori. Le constatazioni preliminari odierne si concentrano sia sulla valutazione del rischio sia sulle misure di attenuazione.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).