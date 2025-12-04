La Commissione Bilancio dell’Ars approva la manovra finanziaria

PALERMO (ITALPRESS) – Disco verde in Commissione Regionale Bilancio all’Ars, alla manovra di stabilità che sarà incardinata in aula la prossima settimana. Il testo approderà dunque a Sala d’Ercole per l’esame. Il deputato regionale di Forza Italia Marco Intravaia, che ne è componente, ha così commentato i lavori: “Sono soddisfatto per l’esito del documento finanziario che approderà in Aula la prossima settimana. La proposta originale, economicamente espansiva e orientata ad affrontare emergenza e sviluppo, è stata ulteriormente arricchita da iniziative parlamentari che ne corroborano lo spirito”.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).