La ciclovia del ponente vince l’Italian Green Road Show

GENOVA (ITALPRESS) – “Cycling Riviera-Parco Costiero Riviera dei Fiori” si è aggiudicata l’ambito premio IGRAW Italian Green Road Award/Oscar Italiano del Cicloturismo, ideato nel 2015 dal magazine web di turismo sostenibile Viagginbici.com per promuovere le ‘vie verdi’ italiane che si distinguono per l’attenzione dedicata al turismo lento e che sanno valorizzare i percorsi ciclabili completandoli con servizi idonei allo sviluppo del turismo slow.

A ritirare il premio a Trieste saranno presenti oggi l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi, il vice presidente di Amaie Energia e Servizi Fabio Finamore, la consigliera Tiziana Ramoino e la responsabile del Parco Costiero Cinzia Malacrida.

“Con grande onore e soddisfazione ritiro il premio per ‘Cycling Riviera-Parco Costiero Riviera dei Fiori’ la ciclovia, inserita nel progetto della Ciclovia Tirrenica, che ha ottenuto il punteggio più alto sia per gli aspetti tecnici relativi alla progettazione, alla costruzione, alla gestione, alla promozione, alle attrezzature, alla segnaletica e ai servizi green per famiglie e bambini sia dal punto di vista paesaggistico, culturale, architettonico ed emozionale – dichiara l’assessore al Turismo Luca Lombardi – Voglio congratularmi con il gestore Amaie Energia e Servizi e con i sindaci di tutti gli altri Comuni coinvolti”.

“Raccogliamo il testimone dalla Regione Friuli Venezia-Giulia e il prossimo anno saremo noi ad ospitare l’evento di premiazione per l’edizione 2026 – aggiunge Lombardi – Voglio anche menzionare gli amici della ‘Via dei Monti o de Pontremolo’, l’altro percorso che come Regione Liguria abbiamo candidato al premio e che merita di essere visitato anche per la grande attenzione all’accessibilità al percorso per i disabili. La Liguria è una regione che fa dell’outdoor uno dei suoi punti di forza nell’offerta turistica: avere due ciclovie così belle una a Ponente e una a Levante, che regalano emozioni fortissime a chi le percorre, è una caratteristica unica in Italia”.

“Abbiamo colto l’invito dell’assessore regionale Lombardi a partecipare a questo evento e ringrazio tutti coloro che hanno collaborato per presentare una buona candidatura sia a livello regionale sia con i nostri uffici – dichiara il presidente di Amaie Energia e Servizi Sergio Tommasini – Un premio che racchiude una serie di principi importanti per le nostre località turistiche. Da una parte stimola sull’importanza di investire in infrastrutture e servizi per il turismo lento, dall’altra, accende un riflettore sul turismo sostenibile. Da parte nostra, curiamo la pista ciclopedonale da Sanremo a San Lorenzo cercando di collaborare attivamente con i comuni soci al fine di attirare investimenti e nuovi flussi turistici. La bicicletta è un elemento di connessione tra le persone ed il territorio, una delle modalità sostenibili per apprezzare le bellezze dei nostri borghi, il fil-rouge che collega il mare, la collina e la montagna. Siamo molto soddisfatti di questo bel riconoscimento”.

Il premio IGRAW Italian Green Road Award/Oscar Italiano del Cicloturismo, a cui Regione Liguria partecipa da cinque anni, si rivolge agli uffici del turismo, dell’ambiente e delle infrastrutture delle Regioni italiane, ai quali viene richiesto di candidare fino a due ‘green road’ ovvero percorsi – anche ferrovie dismesse, argini di fiumi e di corsi d’acqua, canali di irrigazione oggi riconvertiti in strade ciclabili – identificati con nome e segnaletica, studiati per consentire ai ciclisti di percorrerli in sicurezza.

Viene assegnato da una giuria composta da personalità di spicco nel campo del giornalismo, opinion leader, sponsor, esperti e personalità dei settori bike, ambiente e turismo ed è presieduta da Ludovica Casellati, direttore di Viagginbici.com e fondatrice della collezione Luxury Bike Hotels.

‘Cycling Riviera-Parco Costiero Riviera dei Fiori’, 33 km da Ospedaletti ad Imperia lungo il tracciato costiero della vecchia ferrovia a binario unico Genova-Ventimiglia, è gestita per 24 km dalla società Amaie Energia e Servizi Srl, società partecipata pubblica che cura il tratto Sanremo – San Lorenzo.

La ciclopedonale, di cui sono stati inaugurati gli ultimi 9 km (Imperia Porto Maurizio-San Lorenzo al Mare) lo scorso 12 aprile, si inserisce nel progetto della Ciclovia Tirrenica, una delle dieci ciclovie turistiche di interesse nazionale messe a sistema dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dal Ministero dei Beni Artistici, Culturali e Turistici con l’intento di offrire ciclovie nazionali, sicure e di qualità, per un turismo sostenibile che valorizzi gli itinerari storici, culturali e ambientali. Sito web: www.parcocostiero.it

