La Banca d’Italia inaugura a Bari la mostra sulle monete

BARI (ITALPRESS) – È stata inaugurata oggi, presso la sede della Banca d’Italia a Bari, la mostra “La forma e la fiducia – Monete dal territorio, monete dal mondo”. L’esposizione, che sarà aperta al pubblico da domani al 31 gennaio 2026, è frutto della collaborazione tra la Banca d’Italia, attraverso il progetto MUDEM-Museo della Moneta, le Soprintendenze Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Bari, Bat e Foggia, la Fondazione Archeologica Canosina ed è sostenuta da Puglia Culture. La mostra raccoglie tre nuclei di reperti etnografici e numismatici. La Banca d’Italia propone una selezione della Collezione Piero Voltolina, con oggetti provenienti da diversi continenti che hanno avuto un valore monetale in specifici contesti storici: dalle conchiglie “cauri”, considerata la prima moneta universale, alle perline ancora oggi conservate da alcune tribù del Ghana come riserva di valore.

La Soprintendenza di Bari espone monete antiche rinvenute durante scavi archeologici e, per la prima volta, reperti recuperati attraverso indagini di polizia giudiziaria coordinate dal Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale. Tra questi, monete romane raffiguranti i diversi imperatori, strumenti di propaganda e diffusione delle virtù politiche. La Soprintendenza di Bat e Foggia presenta invece reperti della Fondazione Archeologica Canosina, collezioni private tutelate e tesoretti ritrovati sul territorio pugliese, rimasti intatti nei secoli. La mostra intende raccontare il filo conduttore della fiducia, che ha reso accettabili, nel tempo, strumenti diversi come conchiglie, monete d’argento o tabacco, fino ad arrivare ai sistemi di pagamento moderni. Un percorso arricchito anche da filmati del progetto MUDEM che illustrano la nascita ed evoluzione della moneta coniata e il ruolo delle banche centrali. L’ingresso sarà libero, consentito dal lunedì al venerdì negli orari di apertura al pubblico della filiale, ovvero tra le 8:15 e le 13:30.

“Inauguriamo oggi – ha affermato il direttore della sede barese di Bankitalia Marcello Malamisura – questa mostra sulla moneta, che si iscrive nell’ambito delle iniziative che Banca d’Italia porta avanti innanzitutto per promuovere la conoscenza della cittadinanza e del pubblico sulle sue attività istituzionali, sulle funzioni che svolge, ma anche sulle iniziative che accrescono l’educazione finanziaria. È anche così che va inquadrata la mostra: è un percorso composito, nel quale ripercorreremo anche un po’ le funzioni della moneta e l’importanza della fiducia nella moneta. È un’iniziativa che teniamo a rendere pubblica perché è per il territorio, per la cittadinanza”.

– Foto xa2/Italpress –

(ITALPRESS).