Korotka “L’Ucraina diventerà il più grande cantiere al mondo”

ROMA (ITALPRESS) – “L’Ucraina diventerà il più grande cantiere al mondo”, quando la guerra sarà finita, e “il Business Ombudsman Council è pronto a svolgere il ruolo di intermediario per rimuovere gli ostacoli tra le aziende italiane e le controparti ucraine per avviare progetti di ricostruzione”. Lo ha detto in un’intervista all’agenzia di stampa Italpress Tetyana Korotka, deputy Business Ombudsman ucraino.

“Ci sono molte sfide interne in Ucraina per quanto riguarda lo sviluppo del clima degli investimenti, la trasparenza e la corruzione, ma ci stiamo muovendo abbastanza rapidamente”, ha affermato, spiegando che nei suoi dieci anni di esperienza ha visto “progressi significativi”.

“Il messaggio principale che rivolgo alle istituzioni è che stiamo lavorando duramente, non solo in prima linea nell’esercito, ma anche internamente, per creare un clima di investimenti migliore e sostenibile per le aziende italiane. Siamo interessati a rafforzare la nostra cooperazione commerciale e l’Italia ha un numero enorme di aziende ottime e solide che potrebbero investire e collaborare con la parte ucraina. Quindi siamo pronti a collaborare per il reciproco vantaggio”, ha affermato.

Korotka ha affermato che “sarebbe bene creare un ponte di comunicazione con le Pmi – settore sui cui poggia l’economia italiana – per mostrare le opportunità in Ucraina”, perché al momento sono conosciute le aziende più rinomate. Verso queste aziende, il “Business Ombudsman è pronto ad aiutare”, ha detto. Diverse le opportunità per le aziende del settore idrico, energetico ed edile perché “purtroppo, a causa della guerra, molte infrastrutture sono state distrutte e ognuno di questi settori di spicco rappresenta davvero una grande opportunità di mercato per gli operatori italiani”, ha affermato Korokta che nel 2020 è stata insignita dell’onorificenza Cavaliere dell’ordine della stella d’Italia. La funzionaria ha auspicato che l’Ucraina possa avviare presto la fase della ricostruzione e di beneficiare “dell’esperienza italiana per ricostruire il nostro Paese basandoci su un approccio alla bellezza e all’uguaglianza”.

-Foto www.boi.org.ua-

(ITALPRESS).