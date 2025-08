KM Malta Airlines, due membri dell’equipaggio a bordo dopo aver fallito il test antidroga e alcol

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – È in corso un’indagine dopo che due membri dell’equipaggio di cabina della KM Malta Airlines sono stati autorizzati a operare un volo da e per l’Italia nonostante avessero fallito un controllo antidroga e alcol pre-volo. L’incidente è avvenuto il 16 aprile, prima di un volo Malta-Milano-Roma-Malta.

Nonostante i risultati positivi, entrambi i membri dell’equipaggio, un uomo e una donna, sono stati autorizzati a volare e istruiti a sottoporsi a un secondo test presso l’ospedale St James al ritorno a Malta. Il comandante del volo non sarebbe stato informato del test fallito e sarebbe stato invece rassicurato sull’idoneità dell’equipaggio.

La questione non è stata segnalata immediatamente a Transport Malta: è emersa solo in seguito a pressioni interne, che hanno costretto la dirigenza della compagnia a informare l’autorità. Transport Malta ha successivamente avviato un’indagine, ma non ha ancora risposto pubblicamente alle numerose richieste di chiarimento. L’Associazione dei Piloti di Linea (ALPA) ha poi confermato la violazione ai propri membri, consigliando loro di non sottoporsi ad ulteriori test fino alla revisione delle politiche aziendali. La direttiva è stata revocata dopo che ALPA ha ricevuto determinate garanzie dalla KM Malta Airlines. Non è ancora chiaro se siano stati presi provvedimenti disciplinari, e nessun membro della dirigenza della compagnia aerea ha assunto la responsabilità dell’accaduto.

