LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – KM Malta Airlines ha ottenuto il 4º posto nella categoria migliori compagnie aeree regionali in Europa agli Skytrax World Airline Awards 2025, tenutisi in concomitanza con il Paris Air Show. Questo è il primo riconoscimento internazionale per la compagnia, che ha iniziato le operazioni il 31 marzo 2024, segnando un importante traguardo a soli 15 mesi dal lancio.

Gli Skytrax Awards, istituiti nel 1999, rappresentano il più grande sondaggio annuale di soddisfazione dei passeggeri a livello mondiale, raccogliendo opinioni di viaggiatori provenienti da oltre 100 nazionalità. I premi coprono numerose categorie, tra cui migliore compagnia aerea al mondo, miglior equipaggio di cabina e migliore compagnia low cost. Nella categoria migliori compagnie aeree regionali in Europa, Aegean Airlines si è classificata prima, seguita da Air Dolomiti e Air Serbia. KM Malta Airlines ha conquistato con orgoglio il quarto posto, evidenziando la sua rapida crescita nel competitivo mercato europeo.

