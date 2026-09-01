Kirghizistan: Xi partecipa a 26esima riunione del Consiglio dei capi di Stato della SCO

BISHKEK (KIRGHIZISTAN) (XINHUA/ITALPRESS) – Il presidente cinese Xi Jinping posa per una foto di gruppo con i leader degli Stati membri dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (SCO) a Bishkek, in Kirghizistan, il primo settembre 2026. Xi ha partecipato alla 26esima riunione del Consiglio dei capi di Stato della SCO, tenutasi qui oggi.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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