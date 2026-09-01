Quasi raddoppiati in tre anni i cittadini maltesi residenti in Sicilia

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – È quasi raddoppiato in tre anni il numero di cittadini maltesi ufficialmente residenti in Sicilia. Un fenomeno che riflette il crescente interesse verso l’isola da parte di persone provenienti da Malta alla ricerca di uno stile di vita più tranquillo. Secondo i dati ISTAT, nel 2025 erano 287 i cittadini maltesi registrati come residenti in Sicilia, contro i 164 del 2022.

Il dato potrebbe tuttavia sottostimare sensibilmente la reale presenza maltese sull’isola, dal momento che le statistiche non comprendono quanti possiedono una casa per le vacanze o trascorrono gran parte del proprio tempo in Sicilia senza aver registrato l’immobile come residenza principale. La maggior parte dei cittadini maltesi risiede nella Sicilia orientale, soprattutto nell’area di Catania e nella provincia di Ragusa, in prossimità dei collegamenti marittimi con Malta.

Oltre un terzo dei maltesi ufficialmente residenti nell’isola vive nel territorio del comune di Catania, principalmente nei centri abitati e nei piccoli comuni dell’area circostante. In alcuni centri l’incremento è stato particolarmente significativo. A Caltagirone, per esempio, non risultavano cittadini maltesi residenti fino al 2023, quando ne furono registrati sei. La comunità è salita a 24 persone l’anno successivo, raggiungendo quota 31 nel 2025. Anche Ispica, altra città barocca della Val di Noto, ospita oggi 19 cittadini maltesi, mentre comunità più piccole si sono formate in centri come Chiaramonte Gulfi e San Giacomo.

Per molti, il principale richiamo è rappresentato dal ritmo di vita più lento, dagli ampi spazi e dalla possibilità di acquistare abitazioni più grandi, spesso con giardino, a prezzi relativamente accessibili. Non mancano però le difficoltà, tra burocrazia, costi dell’elettricità più elevati e imposte sugli immobili e sui rifiuti. Nonostante ciò, i residenti maltesi hanno creato comunità sempre più unite, organizzando incontri, partecipando alle feste locali e organizzando escursioni alla scoperta della Sicilia. La crescente presenza maltese non è passata inosservata neppure tra i residenti locali. Alcuni maltesi che vivono sull’isola sostengono che la maggiore domanda proveniente da Malta stia contribuendo all’aumento dei prezzi degli immobili in alcune aree della Sicilia meridionale.

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(ITALPRESS).