MOSCA (RUSSIA) (ITALPRESS) – La nomina dell’ex ministro della Difesa ucraino Mykhailo Fedorov a consigliere del ministro della Difesa italiano è “ridicola” e farebbe impallidire qualsiasi racconto satirico dello scrittore italiano Gianni Rodari. Così la la portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova durante un briefing a margine del Forum Economico Orientale.

“Se Gianni Rodari fosse vivo, credo che avrebbe scritto una fiaba satirica su questo, ma non sono sicura che sarebbe stata più divertente di questa storia vera. È un esempio perfetto di come gli occidentali stiano sfruttando l’Ucraina e gli ucraini”, ha osservato Zakharova, come riportano i media russi.

Secondo la portavoce del ministero degli Esteri russo, i “manager” di Kiev stanno trasformando le sconfitte militari in contratti internazionali personali.

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