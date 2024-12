ROMA (ITALPRESS) – All’inizio del 2025, due dei nuovi arrivi più attesi per Mercedes-Benz faranno il loro debutto. Sulle piste da corsa, Kimi Antonelli diventerà un pilota di Formula 1. Su strada, la nuovissima CLA sarà presentata in anteprima mondiale. Prima di allora, la nuova star e la nuova auto si incontrano in un filmato giocoso con lo slogan “Charging up for 2025”. Prima di scendere in pista nei test pre-stagionali di F1, Kimi inizia un viaggio sulla cima innevata di una montagna delle Alpi europee. Sfidando il gelo, arriva a valle a bordo di qualcosa di speciale. La sua auto, una versione camuffata della nuova CLA con un’abbagliante livrea rossa illuminata, mostra le sue impressionanti prestazioni di recupero dell’energia. Alla fine del viaggio, il CLA ha generato abbastanza elettricità da poter collegare le luci di un albero di Natale.1 e alimentare le luci di un albero di Natale. Naturalmente, la sequenza è stata girata su un percorso chiuso e sotto supervisione, con un pilota molto capace alla guida.

La nuova Mercedes-Benz CLA stabilirà nuovi standard in termini di efficienza e sostenibilità. Quasi tutte le frenate vengono effettuate con l’ausilio del recupero e non meccanicamente attraverso i freni delle ruote, ricaricando così l’energia cinetica nella batteria. La forte decelerazione comporta una maggiore quantità di energia recuperata e offre al conducente un’autonomia più lunga. L’italiano Kimi Antonelli correrà al fianco di George Russell nel 2025. Entrambi i piloti che si sono diplomati nel programma Junior del team.

foto: ufficio stampa Mercedes-Benz Italia

(ITALPRESS).