Kia PV5 Cargo nel Guinnes dei Primati: 693,38 km con una singola ricarica

FRANCOFORTE (GERMANIA) (ITALPRESS) – Kia scrive la storia stabilendo il nuovo benchmark mondiale sull’autonomia totalmente elettrica (AER). Kia PV5 Cargo, il primo veicolo commerciale leggero a trazione esclusivamente elettrica (eLCV) di Kia, parte della pioniera line-up Platform Beyond Vehicle (PBV), è entrato ufficialmente nel Guinnes World Records per aver raggiunto: “La distanza massima percorsa da un veicolo commerciale leggero elettrico, a carico utile massimo, con una singola ricarica, di 693,38 km (430,84 mi)”. PV5 Cargo Long Range nella variante 4 porte, con una batteria da 71,2 kWh, viaggiando con il massimo carico utile consentito di 665kg*, è riuscito a percorrere 693,38 chilometri con una sola ricarica, facendo segnare il nuovo punto di riferimento per gli eLCV in quanto ad efficienza e resistenza. Il record è stato raggiunto il 30 settembre 2025 in condizioni reali, su strade pubbliche in Germania, precisamente nella zona a nord di Francoforte.

“Sebbene Kia sia entrata da poco nel mercato dei veicoli leggeri questo importantissimo traguardo è una testimonianza concreta della versatilità e dell’innovazione che contraddistinguono il primo PBV del brand e conferma che Kia è un concorrente temibile”, ha dichiarato Marc Hedrich, Presidente e CEO di Kia Europe. “Il fatto che questa versione possa funzionare con una sola ricarica per quasi due interi giorni lavorativi la dice lunga sulle sue capacità nel mondo reale. PV5 combina efficienza, flessibilità e connettività intelligente in un unico pacchetto.”

Il record AER conferma la praticità quotidiana di PV5. Il percorso su cui è stato segnato il record è stato pianificato attentamente in modo da essere il più verosimile possibile alla realtà quotidiana delle operazioni di consegna e logistica. PV5 Cargo ha affrontato semafori, incroci, rotonde e il tipico traffico cittadino lungo un tragitto urbano ed extraurbano su anello di 58,2 chilometri, nelle condizioni che la maggior parte degli autisti di flotte percorre quotidianamente. Nel percorso di prova vi era anche un dislivello di circa 370 metri che PV5 ha affrontato ripetutamente, finendo di completare il circuito a pieno carico al dodicesimo giro. Queste condizioni impegnative hanno messo in evidenza l’efficienza di livello superiore ed affidabilità di PV5 Cargo. Progettato dagli ingegneri per ottimizzare la praticità d’uso, Kia PV5 rappresenta una soluzione altamente affidabile, che lo rende un compagno eccezionale per una mobilità urbana sostenibile, senza compromettere le prestazioni.

– foto: ufficio stampa Kia Italia –

(ITALPRESS).