MILANO (ITALPRESS) – Kia Niro Plug-in Hybrid ha conquistato il Red Dot Design Award nella categoria “Product Design”. Questo importante premio rappresenta un’ulteriore conferma dell’impegno e della volontà di Kia di progettare veicoli innovativi e di grande qualità che sappiano rispondere alle esigenze degli utenti, rimanendo all’avanguardia nel design. Niro Plug-in Hybrid si caratterizza per un design emozionale ma al tempo stesso razionale, risultato dell’applicazione dei principi della filosofia “Opposites United”, in particolare del pilastro “Joy for Reason”, per veicoli che siano di ispirazione per il movimento. Gli elementi stilistici inediti e fortemente caratterizzanti sono stati ideati proprio per enfatizzare il concetto di movimento a partire dalle luci di marcia diurna (DRL) “Heartbeat” dal profilo angolare per un aspetto contemporaneo, al caratteristico montante Aero C, fino alla piastra protettiva con il rivestimento dedicato per sottolineare le caratteristiche di CUV (Crossover Utility Vehicle) elettrificato solido e robusto, pronto per qualsiasi situazione. L’ultima evoluzione della caratteristica Tiger Face, che spicca alla vista frontale, completa il design distintivo Kia.

Sono tre i powertrain elettrificati tra i quali è possibile scegliere la Niro più adatta alle proprie esigenze: elettrico, ibrido e ibrido plug-in. In piena sintonia con la scelta di propulsori ecologici, anche i materiali utilizzati per l’interno sono eco-friendly: dai materiali riciclati utilizzati per il rivestimento del padiglione, alla vernice priva di VOC usata per i pannelli delle portiere fino alla pelle vegana contenente Tencel, tessuto Bio ottenuto dalle fibre di eucalipto, per i sedili. Infine, anche il vetro del lunotto si distingue per la sua composizione ottenuta per il 75% da fibre riciclate.

“Siamo molto soddisfatti di ricevere questo premio per Kia Niro Plug-in Hybrid”, ha dichiarato Sjoerd Knipping, Vice President of Marketing and Product di Kia Europe. “Questo riconoscimento è una testimonianza del grande lavoro dei nostri team di progettazione e di ingegneria, ma anche una conferma della natura vincente della nostra filosofia ‘Opposites United’. Siamo onorati che il nostro impegno venga riconosciuto da Red Dot Design Award, e non vediamo l’ora di aprire la strada a nuovi orizzonti nel design automobilistico”.

I Red Dot Design Award sono uno dei premi più ambiti nel campo del design. Ogni anno, una giuria di esperti internazionali seleziona e valuta i candidati con particolare riguardo alla qualità e al grado di innovazione. Questa importante affermazione di Niro Plug-in Hybrid arriva dopo una lunga serie di premi assegnati a Kia per il suo design all’avanguardia, si tratta esattamente del 28° Red Dot dal 2009. L’anno scorso, la nuova Kia EV6 è stata premiata “Best of the Best” per il suo design innovativo e lungimirante, mentre nel 2021 anche Kia Sorento ha conquistato il Red Dot Award Product Design. I veicoli non sono però gli unici prodotti di Kia ad ottenere riconoscimenti a livello di design. Nel 2022, anche “Moving Inspiration Project”, un’installazione che enfatizza la filosofia del brand in Italia, ha conquistato un Red Dot Design Award. Questi riconoscimenti dimostrano e confermano la capacità di Kia di creare prodotti innovativi capaci di spingere oltre i confini dell’eccellenza nel design.

foto: ufficio stampa Kia Italia

(ITALPRESS).