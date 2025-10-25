Kia Charge, un milione di punti di ricarica in europa

MILANO (ITALPRESS) – Il servizio Kia Charge festeggia un importante obiettivo con il raggiungimento di 1 milione di punti di ricarica, a cui gi utenti di veicoli elettrici del brand Kia potranno accedere nei 27 Paesi europei. Questo traguardo trasforma la ricarica in un’operazione molto più comoda, accessibile e disponibile per l’ampia gamma di veicoli elettrici del brand: Kia EV3, EV4, EV5, la nuova Kia EV6, EV9 e PV5.

Grazie alla nuova Kia App la procedura di ricarica è stata notevolmente semplificata. Sono stati riuniti in un’unica piattaforma intuitiva i servizi Kia Connect, Kia Charge, MyKia, il libretto di garanzia Kia e il manuale d’uso Kia, trasformando l’app nella fedele compagna di ogni giorno per i conducenti dei veicoli elettrici del brand. I clienti Kia, attraverso l’app, possono individuare i punti di ricarica, monitorare le sessioni di rifornimento, gestire gli abbonamenti e pianificare i viaggi con le eventuali soste lungo il percorso. Sia nel proprio Paese che nel resto d’Europa, la Kia App rende la vita più semplice fornendo indicazioni puntuali su quando e dove ricaricare il proprio EV. Kia EV Route Planner grazie al sistema di navigazione in grado di rilevare le stazioni di ricarica lungo il percorso programmato, contrassegnandole automaticamente come waypoint, si rivela molto utile nei lunghi viaggi. L’ultimo aggiornamento*** ha introdotto la possibilità di impostare dalla mappa un livello target di carica della batteria, sia per la destinazione che per ogni stazione di ricarica selezionata lungo il percorso.

“Il raggiungimento di un milione di punti di ricarica rappresenta una pietra miliare che evidenzia l’impegno di Kia nell’approntare, per i nostri clienti di veicoli elettrici, un ecosistema completo di soluzioni di ricarica pubbliche e residenziali”, ha dichiarato Marc Hedrich, Presidente e CEO di Kia Europe. “Questo formidabile risultato evidenzia il nostro contributo al progresso della mobilità elettrica e verso il passaggio a soluzioni di trasporto più sostenibili”.

