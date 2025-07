KIA, arriva la nuova EV6. Elettrica con stile

ROMA (ITALPRESS) - Kia lancia sul mercato italiano la nuova EV6, versione aggiornata e migliorata del suo primo modello elettrico. Rivista sotto molteplici aspetti, presenta ora un design esterno rinnovato con un'estetica accattivante e dinamica. Una nuova batteria di quarta generazione da 84 kWh offre un'autonomia fino a 582 km. Con la ricarica ultra-rapida si può arrivare all'80% in 18 minuti e, fino a 343 km in 15 minuti. Questo grazie alla potenza massima di ricarica aumentata da 239 kW a 258 kW. La nuova EV6 si distingue per la firma luminosa Star Map e un design esterno più dinamico e futuristico. Gli interni sono caratterizzati da linee orizzontali per un look moderno e raffinato. Nuovo anche il sistema di infotainment e navigazione. Sul fronte dell'assistenza alla guida spiccano il Remote Smart Parking Assist 2, l'Hands on Detection, e la Digital Key 2.0. Migliorati anche Comfort, insonorizzazione e sicurezza. In Italia la EV6 è disponibile nelle due versioni Air e GT-line, con prezzi che partono da 46.500. Per la GT-LINE AWD full optional si spendono poco piu' di 60 mila euro. tvi/abr/azn