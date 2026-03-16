Kazakistan, Turkstra “Avanti con lo sviluppo del Middle Corridor con l’Unione Europea”

ASTANA (KAZAKISTAN) (ITALPRESS) – Il Kazakistan è un partner di lungo corso per l’Unione europea, e adesso occorre “rimuovere i colli di bottiglia che ancora esistono” nello sviluppo del Middle Corridor, la rotta logistica strategica che collega la Cina all’Europa passando per l’Asia Centrale, il Mar Caspio, il Caucaso e la Turchia. E’ l’opinione di Alberto Jouwert Turkstra, direttore dei progetti dell’istituto belga Diplomatic World.

Turkstra è stato chiamato ad Astana come osservatore internazionale in occasione del referendum indetto il Kazakistan in 15 marzo, dove i cittadini sono stati chiamati ad esprimersi sulla nuova bozza di Costituzione. “Questo referendum costituzionale è il culmine di un lungo processo di riforme politiche, sociali ed economiche iniziato già nel 2019. Ogni anno sono stati introdotti nuovi elementi nella legislazione, quindi questo è naturalmente il punto più alto di un processo così lungo”, ha osservato Turkstra intervistato ad Astana dall‘agenzia Italpress.

“Ora il Kazakistan sta entrando in un territorio inesplorato perché nessun Paese della regione è arrivato così lontano nella modernizzazione della sua legislazione fondamentale”, ha proseguito. “Riguardo all’Unione europea, forse non è l’attore più visibile, ma c’è. Abbiamo una cooperazione in un ampio numero di settori, prima di tutto nelle materie prime critiche. Il Kazakistan possiede quasi tutte le materie prime critiche di cui l’Europa ha bisogno per la sua transizione verde e digitale, ed è un partner stabile e relativamente vicino rispetto ad Africa, Australia o altri”, ha spiegato Turkstra ricordando che la cooperazione con il Kazakistan è profonda e di lunga data.

“Lo scorso anno abbiamo celebrato il decimo anniversario dell’Accordo di partenariato e cooperazione rafforzato tra Kazakistan e Unione europea, e il Kazakistan è stato il primo Paese della regione ad avere un accordo del genere, di nuova generazione con l’Ue”, ha dichiarato l’esperto.

“Infine, stiamo avviando l’accordo tra Kazakistan e Ue sulla liberalizzazione dei visti, che renderà molto più facile per i ricercatori, studenti, turisti e imprenditori kazaki viaggiare nell’Unione europea. Naturalmente, una componente solida di scambi tra persone è essenziale per un partenariato strategico forte e robusto. Abbiamo anche, naturalmente, il Middle Corridor di cui si parla molto. Il Kazakistan offre la rotta più breve ed economicamente efficiente tra l’Unione europea e i mercati in forte crescita dell’Asia orientale, come Cina e altri. Ora dobbiamo attirare l’interesse degli investitori privati e delle nostre aziende per lavorare sull’aumento della capacità del Middle Corridor, per rimuovere i colli di bottiglia che ancora esistono. Questo è, naturalmente, un lavoro da fare per noi nell’Ue”, ha concluso Turkstra.

-Foto lcr/Italpress-

(ITALPRESS).