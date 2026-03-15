Kazakistan, 359 osservatori internazionali per il referendum del cambiamento

Di Lucia Rotta

ASTANA (KAZAKISTAN) (ITALPRESS) – Una forte partecipazione dei cittadini, un’organizzazione efficiente e uno svolgimento regolare del processo di voto: è unanime il giudizio degli osservatori internazionali che hanno assistito al referendum tenuto oggi in Kazakistan. Ai cittadini è stata sottoposta la domanda forse più importante per la vita politica di uno Stato, ovvero se sono a favore o meno della nuova bozza di Costituzione presentata su iniziativa del presidente della Repubblica, Kassym Jomart Tokayev.

Un appuntamento che per espresso desiderio delle autorità è stato accompagnato dalla massima trasparenza possibile, chiamando a raccolta 359 osservatori provenienti da 38 Paesi e 11 organizzazioni. Tra loro era presente anche un italiano, Domenico Palmieri, segretario generale di Isia-Istituto italiano per l’Asia. Palmieri ha visitato 12 seggi, in cui ha visto, come riferito in un briefing alla stampa, “intere famiglie, anche con bambini”, arrivare per esprimere la propria opinione “con sincero interesse”. La nuova Costituzione prevede modifiche importanti nell’assetto politico, e ad una domanda posta dall’agenzia Italpress Palmieri ha osservato che il punto più importante è forse quello che introduce una nuova figura, quella del vicepresidente che dovrà affiancare il capo dello Stato, figura centrale nella Repubblica presidenziale del Kazakistan.

I cambiamenti previsti dal nuovo testo sono sostanziali anche nel campo dello Stato di diritto, come ha sottolineato l‘osservatore statunitense Ralph Winnie, vicepresidente dell’America-Eurasia Center. Winnie ha visitato 6 seggi elettorali, e in tutti ha notato “un forte supporto” da parte della popolazione al quesito referendario. “La gente ha sentito che era una cosa importante per il Kazakistan. L’idea di promuovere lo Stato di diritto era un punto molto importante per molte persone con cui ho parlato”, ha dichiarato Winnie nel briefing a cui hanno partecipato anche circa 35 giornalisti stranieri. “Ho visto molti giovani ma anche molte persone anziane, che vogliono evidentemente avere un ruolo nel futuro del loro Paese”, ha proseguito. Della stessa opinione un altro statunitense, Wesley Alexander Hill, dell’International Tax and Investment Center. “Per molti giovani si trattava della prima volta al voto, ma non erano lì semplicemente perché erano diventati maggiorenni. Il punto per loro era esprimere la loro opinione. C’è stato sicuramente un grande interesse per questo referendum”, ha dichiarato. I dati dell’affluenza danno ragione a Hill: alle 18, ora locale, la Commissione elettorale segnalava una partecipazione del 70,98 per cento.

La prima grande scommessa era proprio questa, perché secondo la legislazione kazaka un referendum costituzionale prevede l’obbligo del raggiungimento del quorum. Era dunque fondamentale l’interesse dei cittadini alla domanda posta, e l’interesse è stato premiato da un’organizzazione efficiente, in particolare sotto l’aspetto informativo, come ha sottolineato Malgorzata Samoyedny, presidente dell’Opportunity Institute for Foreign Affairs in Polonia. “All’ingresso di ogni seggio abbiamo trovato un cartellone con istruzioni chiare. Ogni informazione era data in due lingue, kazaka e russa. E’ stato facile trovare il materiale informativo, e questo è un punto molto importante”, ha sottolineato.

L’organizzazione della giornata di voto ha trovato pareri unanimi tra gli osservatori dei vari Paesi, e al coro di voci positive si è unita anche la Russia con l’osservatore Andrey Kartapolov, presidente della commissione Difesa presso la Duma. Kartapolov ha lodato “l’intenso lavoro di preparazione” in una giornata dove “non abbiamo riscontrato nessuna violazione”. Un unico auspicio ha fatto la differenza tra gli osservatori di Mosca e gli altri: quello di vedere tutelata, anche in futuro e con la nuova Costituzione, la lingua russa, parlata attualmente da un’alta percentuale della popolazione insieme alla lingua kazaka.

– Foto lcr/Italpress –

(ITALPRESS).