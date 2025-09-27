CITTA’ DEL VATICANO (ITALPRESS) – Il Presidente di GKSD e Vicepresidente del Gruppo San Donato Kamel Ghribi ha incontrato Papa Leone XIV.

“E’ stato un vero privilegio – ha dichiarato Ghribi – che si aggiunge a quello di aver partecipato alla sua Messa di intronizzazione”.

Durante il colloquio con il Pontefice, sono state affrontate le sfide più urgenti del nostro tempo, a partire dalla tragedia di Gaza: “Abbiamo parlato dei bambini, delle famiglie, di tutte le vittime innocenti di un conflitto che non hanno scelto e di cui non portano colpa”, ha aggiunto Ghribi.

Un incontro intenso e toccante, nel quale non sono mancati i riferimenti a Papa Francesco: “Da lui ho ricevuto il dono dell’amicizia”, ha ricordato Ghribi.

Al termine dell’udienza privata, il Presidente di GKSD e Vicepresidente del Gruppo San Donato ha espresso la sua convinzione che “la Chiesa cattolica abbia trovato in Leone XIV una guida illuminata, ispirata, teologicamente solida e capace di affrontare un’epoca segnata da dolore, complessità e sfide avvincenti”.

Infine, Ghribi ha sottolineato: “Sono certo che il dialogo interreligioso sarà al centro del suo pontificato, e che quanti hanno fede – qualunque essa sia – potranno riconoscere in lui un punto di riferimento spirituale e umano”.

– Foto GKSD –

(ITALPRESS).