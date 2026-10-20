STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – La Russia “usa deliberatamente il cibo come arma” e mette a rischio “la sicurezza alimentare mondiale”. Lo ha dichiarato l’Alta rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell’Unione europea, Kaja Kallas. L’Alta rappresentante è intervenuta nella plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo, sottolineando che Mosca ha “intensificato gli attacchi” sulle rotte marittime dell’export ucraino, un flusso di merci in cui parte importante è rappresentata dai cereali. “Il sistema alimentare mondiale affronta oggi una tempesta perfetta”, ha proseguito Kallas, citando i cambiamenti climatici ma anche le sfide che coinvolgono punti strategici come lo Stretto di Hormuz, Bab el Mandeb e il Mar Nero. I prezzi dei cereali hanno toccato i prezzi più alti da febbraio 2023, ha ancora precisato Kallas, ribadendo la necessità di una risposta europea “forte e unitaria” di fronte a tale contesto internazionale.

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