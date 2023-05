ROMA (ITALPRESS) – Anhelina Kalinina è la prima finalista degli “Internazionali d’Italia”, torneo Wta 1000 con 3.572.618 dollari di montepremi, in scena sulla terra rossa del Foro Italico di Roma. La 26enne ucraina, numero 30 del tabellone e 47 del ranking internazionale, ha battuto la russa Veronika Kudermetova, 11esima forza del seeding e numero 12 del mondo, col punteggio di 7-5 5-7 6-2. In finale la Kalinina affronterà la vincente del match di questa sera fra Jelena Ostapenko ed Elena Rybakina. Per la giocatrice ucraina sarà il secondo atto conclusivo della carriera, il primo in un 1000, dopo la finale vinta nel 125 di Limoges dello scorso anno.

Ancora incerto il nome dell’altra finalista. La seconda semifinale, infatti, è stata sospesa per pioggia. In campo Elena Rybakina, numero 7 del tabellone e 6 del ranking internazionale, e la lettone Jelena Ostapenko, 20esima forza del seeding e numero 20 del mondo.

Il match è stato interrotto sul punteggio di 4-2 in favore della Ostapenko nella seconda frazione, dopo che la Rybakina aveva vinto il primo set per 6-2. Nel frattempo, in conferenza stampa, ha parlato in modo chiaro la Kalinina. La giocatrice nata in Donbass e poi trasferitasi a Kiev con la famiglia, non si è sottratta alle domande sulla guerra in corso nel suo Paese. Partendo dalla mancata stretta di mano a fine match contro l’odierna avversaria russa. “Non è un segreto il motivo per cui non le ho stretto la mano. La Russia ha attaccato l’Ucraina, capisco che qui parliamo di sport ma in un certo senso è comunque sempre qualcosa di politico. Niente di personale con la mia avversaria; semplicemente non ritengo questa situazione accettabile”, ha detto la finalista del Foro Italico.

Cresce intanto l’attesa per le semifinali del torneo maschile, l’Atp Masters 1000 con 7.705.780 euro di montepremi, in scena domani. Da una parte del tabellone si sfideranno il russo Daniil Medvedev, numero 3 del mondo, e il greco Stefanos Tsitsipas, numero 5 del ranking Atp. Dall’altro lato, invece, si incroceranno il norvegese Casper Ruud, quarto tennista della classifica internazionale, e il danese Holger Rune, numero 7 del mondo, che ha sconfitto ai quarti di finale il serbo Novak Djokovic.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

